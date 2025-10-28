Ha criticato Ursula in un saggioOra le banche gli bloccano i conti
Frédéric Baldan ha scritto un libro sugli intrallazzi di Ursula Von der Leyen. Adesso, guarda caso, vengono chiusi i suoi depositi, quelli dei familiari e della casa editrice. Intanto l’Ue lo caccia e gli ritira il badge. 🔗 Leggi su Laverita.info
