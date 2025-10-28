Ha colpito almeno 7 volte tra le attività del Piano identificato il ladro seriale | scatta l' arresto

ANCONA - Svolta nelle indagini per risalire al responsabile di una serie di furti commessi nelle ultime settimane all'interno di alcuni negozi del Piano e dell’area mercatale di piazza d’Armi. A finire in manette un 51enne, siciliano d’origine ma da anni residente ad Ancona. L'uomo, ieri. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

