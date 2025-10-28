Ha aggredito e picchiato sette donne in strada a Milano | arrestato 23enne

Ilfattoquotidiano.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette aggressioni nei confronti di donne che camminavano nella zona di Porta Venezia, a Milano. È l’accusa che viene rivolta a un giovane di 23 anni, arrestato nei giorni scorsi dalla polizia su ordine della procura del capoluogo lombardo. L’uomo, ora in custodia cautelare in carcere, è il presunto autore di una serie di assalti alle passanti con lesioni aggravate: le botte e gli spintoni del giovane hanno portato a prognosi per le vittime fino a 60 giorni. Secondo gli inquirenti, in particolare, il 23enne ha commesso le aggressioni tra il 13 agosto e il 5 ottobre. Si è scagliato contro donne anche in sella a biciclette, mentre erano intente a rincasare o a raggiungere il posto di lavoro, spintonandole o colpendole improvvisamente in testa o alle gambe, senza alcun motivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ha aggredito e picchiato sette donne in strada a milano arrestato 23enne

© Ilfattoquotidiano.it - “Ha aggredito e picchiato sette donne in strada a Milano”: arrestato 23enne

Leggi anche questi approfondimenti

ha aggredito picchiato sette“Ha aggredito e picchiato sette donne in strada a Milano”: arrestato 23enne - L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per furti e rapine, è il presunto autore di una serie di assalti senza motivo alle passanti: botte e spintoni che hanno portato a prognosi fino a 60 giorni ... Riporta ilfattoquotidiano.it

ha aggredito picchiato setteScelte a caso e prese a botte in strada: arrestato il picchiatore seriale di donne (con 11 alias) di Milano - Nei guai un 23enne senegalese accusato di almeno sette episodi nella zona compresa tra corso Buenos Aires, la Stazione Centrale e Porta Venezia. Secondo msn.com

ha aggredito picchiato settePicchiato e torturato con l'olio bollente, sette arresti a Fermo - Secondo la polizia, l'intenzione era esibire la vittima come monito per chi avesse osato violare le 'regole' imposte dal gruppo criminale nelle piazze di spaccio ... Secondo adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Ha Aggredito Picchiato Sette