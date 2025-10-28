Ha aggredito e picchiato sette donne in strada a Milano | arrestato 23enne

Sette aggressioni nei confronti di donne che camminavano nella zona di Porta Venezia, a Milano. È l’accusa che viene rivolta a un giovane di 23 anni, arrestato nei giorni scorsi dalla polizia su ordine della procura del capoluogo lombardo. L’uomo, ora in custodia cautelare in carcere, è il presunto autore di una serie di assalti alle passanti con lesioni aggravate: le botte e gli spintoni del giovane hanno portato a prognosi per le vittime fino a 60 giorni. Secondo gli inquirenti, in particolare, il 23enne ha commesso le aggressioni tra il 13 agosto e il 5 ottobre. Si è scagliato contro donne anche in sella a biciclette, mentre erano intente a rincasare o a raggiungere il posto di lavoro, spintonandole o colpendole improvvisamente in testa o alle gambe, senza alcun motivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ha aggredito e picchiato sette donne in strada a Milano”: arrestato 23enne

