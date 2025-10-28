Guillermo del Toro cambia un dettaglio importante della storia di Frankenstein

L’attesissimo Frankenstein di Guillermo del Toro ( la nostra recensione ), su Netflix l’8 novembre, rimane abbastanza fedele al racconto classico, ma introduce alcuni cambiamenti significativi — e una grande modifica nel finale. Frankenstein segue la vicenda di Victor Frankenstein (interpretato da Oscar Isaac ), un brillante scienziato e chirurgo ossessionato dal desiderio di sconfiggere la morte dopo la perdita della madre, morta di parto mentre dava alla luce il suo fratellino William. Alla fine, Victor riesce a dare vita a una Creatura senziente (interpretata da Jacob Elordi ), assemblata con arti e organi prelevati da diversi cadaveri. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

