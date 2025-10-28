Guidava lui Beatrice Bellucci colpo di scena sulla tragedia | ora il dubbio è atroce

È stato identificato il conducente della Bmw grigia che la sera della tragedia su via Cristoforo Colombo viaggiava insieme all’altra auto coinvolta nello schianto in cui ha perso la vita Beatrice Bellucci, 20 anni, studentessa di Giurisprudenza. Si tratta di un giovane di Anzio, amico di Luca Girimonte, il 22enne ora indagato per omicidio stradale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo si trovava alla guida della seconda vettura, diretto a Roma insieme alla fidanzata e in compagnia di Girimonte, con cui aveva programmato di trascorrere la serata. “Non mi sono accorto di nulla”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Guidava lui”. Beatrice Bellucci, colpo di scena sulla tragedia: ora il dubbio è atroce

Leggi anche questi approfondimenti

“Guidava piano, è responsabile”. Il papà del ventenne conducente della Bmw Serie 1 che ha travolto Beatrice Bellucci ha detto di essere convinto che suo figlio al momento dell’incidente sulla Colombo non partecipava ad alcuna corsa clandestina - facebook.com Vai su Facebook

Beatrice Bellucci morta sulla Colombo, spunta il secondo autista: «Guidavo io la Bmw, non c'era nessuna gara» - «Non mi sono accorto di nulla perché ero più avanti, non stavamo gareggiando». Riporta ilmattino.it

Travolta da un’auto in folle corsa, chi era Beatrice Bellucci - Non c’è stato nulla da fare per Beatrice Bellucci, vent’anni appena, rimasta uccisa nel terribile incidente stradaleavvenuto venerdì sera, ... Si legge su thesocialpost.it

Beatrice Bellucci, la verità sullo schianto dai video. Il 22enne alla guida della Bmw che l'ha travolta è in prognosi riservata: cosa rischia - Se non ha nessuna logica chiedersi perché Beatrice Bellucci sia morta a soli 20 ann , c'è una domanda che da venerdì non ha ancora trovato risposta: come ... Da msn.com