Guidava lui Beatrice Bellucci colpo di scena sulla tragedia | ora il dubbio è atroce

Thesocialpost.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato  identificato il conducente della Bmw grigia  che la sera della tragedia su  via Cristoforo Colombo  viaggiava insieme all’altra auto coinvolta nello schianto in cui ha perso la vita  Beatrice Bellucci, 20 anni, studentessa di Giurisprudenza. Si tratta di  un giovane di Anzio, amico di  Luca Girimonte, il 22enne ora  indagato per omicidio stradale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo si trovava alla guida della seconda vettura, diretto a Roma insieme alla fidanzata e in compagnia di Girimonte, con cui aveva programmato di trascorrere la serata. “Non mi sono accorto di nulla”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Guidava lui”. Beatrice Bellucci, colpo di scena sulla tragedia: ora il dubbio è atroce

