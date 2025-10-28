Guidava il clan dal carcere grazie ai cellulari | sei arresti a Napoli
Sei sono gli arresti notificati dai carabinieri di Castello di Cisterna al termine di indagini coordinate dalla Dda di Napoli. Grazie alla disponibilità di cellulari continuava a dirigere il clan dal carcere, Francesco Rea, 61enne capo del clan Tammaro-Rea-Veneruso di Casalnuovo di Napoli, destinatario, con altri cinque affiliati di sei arresti notificati dai carabinieri di .
