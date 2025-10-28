Guidava il clan dal carcere grazie ai cellulari | sei arresti a Napoli

2anews.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei sono gli arresti notificati dai carabinieri di Castello di Cisterna al termine di indagini coordinate dalla Dda di Napoli. Grazie alla disponibilità di cellulari continuava a dirigere il clan dal carcere, Francesco Rea, 61enne capo del clan Tammaro-Rea-Veneruso di Casalnuovo di Napoli, destinatario, con altri cinque affiliati di sei arresti notificati dai carabinieri di . 🔗 Leggi su 2anews.it

guidava il clan dal carcere grazie ai cellulari sei arresti a napoli

© 2anews.it - Guidava il clan dal carcere grazie ai cellulari: sei arresti a Napoli

Leggi anche questi approfondimenti

Gestiva clan dal carcere con il cellulare, sei arresti - Grazie alla disponibilità di cellulari continuava a dirigere il clan dal carcere, Francesco Rea, 61enne capo del clan Tammaro- Scrive ansa.it

Ordini al suo clan dal carcere, nuove accuse per boss detenuto - Dal carcere, fino allo scorso mese di giugno, ha impartito i suoi ordini al clan di cui è il capo, nel parco verde di Caivano, coordinando, prima grazie al fratello Domenico, poi al nipote Ciro, le ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Guidava Clan Carcere Grazie