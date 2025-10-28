Guidare un’auto intestata a un’altra persona | quando è possibile e quando si rischiano sanzioni
In Italia non è vietato mettersi al volante di un’auto che non risulti intestata al conducente. Ciò che conta è che il veicolo sia regolarmente assicurato, revisionato e conforme alle norme di circolazione. Tuttavia, la legge distingue chiaramente tra l’uso occasionale e quello continuativo: in alcuni casi, infatti, la mancata comunicazione dell’utilizzo alla Motorizzazione Civile può comportare multe anche salate. A disciplinare questa materia è l’articolo 94, comma 4-bis del Codice della Strada, che impone l’obbligo di segnalare l’utilizzo prolungato di un mezzo intestato a un’altra persona per un periodo superiore a trenta giorni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
