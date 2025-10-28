Guidare un’auto intestata a un’altra persona | cosa dice la legge e quando si rischiano sanzioni
In Italia, guidare un’auto intestata a un’altra persona non è vietato. Ciò che conta davvero è che il veicolo sia in regola: assicurato, revisionato e conforme alle norme del Codice della Strada. Tuttavia, la legge distingue tra un uso saltuario e uno continuativo. È in quest’ultimo caso che possono scattare obblighi formali e, se ignorati, anche multe piuttosto salate. Il riferimento normativo è l’articolo 94, comma 4-bis del Codice della Strada. Questa disposizione impone di comunicare alla Motorizzazione Civile l’uso prolungato di un veicolo intestato a un’altra persona per più di trenta giorni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
