Guidare in pista le storiche Ferrari di Formula 1 | il programma F1 Clienti

Una delle esperienze più esclusive pensabili è quella di mettersi al volante della Ferrari di Formula 1 guidata dai propri piloti preferiti. Sogno che diventa realtà con il programma F1 Clienti di Ferrari, che consente di guidare in pista una monoposto storica in specifiche originali. Ne parliamo con Filippo Petrucci, Head of F1 Clienti, che ci spiega come viene reso possibile tutto ciò. Dopotutto, per un pilota non professionista è complesso adattarsi ad un bolide pensato per i più forti e coraggiosi piloti del pianeta, e per questo ogni partecipante del programma viene seguito dagli esperti del Cavallino, in modo da poter essere messo nella condizione di godersi la propria F1 nel modo più sicuro e genuino possibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Guidare in pista le storiche Ferrari di Formula 1: il programma F1 Clienti

