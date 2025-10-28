Guida ubriaco non riesce a fare manovra nel parcheggio e insulta gli agenti

Beve e si mette al volante, ma non riesce a uscire da un parcheggio e insulta gli agenti. È successo nel centro storico di Bastia Umbra con la polizia che ha denunciato per guida in stato di ebbrezza un 58enne. Secondo la ricostruzione della polizia l'uomo è stato notato mentre tentava - con. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Alticcio coinvolto in un incidente stradale: denunciato automobilista agrigentino -- Ubriaco alla guida dopo aver perso il controllo della sua auto, è finito contro una vettura in... #Agrigento #automobilista #denunciato #Incidentestradale #SiciliaTv #SiciliaTvNotiz - facebook.com Vai su Facebook

59enne veronese ubriaco da record: alla guida oltre undici volte il limite consentito per legge https://tgverona.telenuovo.it/cronaca/2025/10/21/59enne-veronese-ubriaco-da-record-alla-guida-oltre-undici-volte-il-limite-consentito-per-legge… - X Vai su X

Guida ubriaco e drogato, poi travolge e uccide un pedone a Roma. «L'alcoltest non è valido». Conducente condannato a solo 2 anni - La difesa del motociclista ha presentato la relazione di un suo perito, e quello nominato dal tribunale non ha potuto fare altro che avallare l'inutilizzabilità dei primi accertamenti. Riporta ilmessaggero.it

Guida ubriaco e drogato, poi travolge e uccide un pedone a Roma. «L'alcoltest non è valido». Conducente condannato a solo 2 anni - Ma sulla sentenza resta l'ombra degli accertamenti che avrebbero dovuto stabilire al di là di ogni ragionevole dubbio se il ragazzo avesse assunto droga e alcool prima di mettersi alla guida della ... Come scrive ilmessaggero.it