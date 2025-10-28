Guida ubriaco e causa un incidente

. È successo a Santa Maria degli Angeli dove un 58enne è stato denunciato dalla polizia di Assisi per guida in stato di ebbrezza.Secondo la ricostruzione della polizia tutto è cominciato con un tamponamento fra due auto. Gli agenti intervenuti sul posto per i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Guida ubriaco, non riesce a fare manovra nel parcheggio e insulta gli agenti ift.tt/Ax2StIG - X Vai su X

Alticcio coinvolto in un incidente stradale: denunciato automobilista agrigentino -- Ubriaco alla guida dopo aver perso il controllo della sua auto, è finito contro una vettura in... #Agrigento #automobilista #denunciato #Incidentestradale #SiciliaTv #SiciliaTvNotiz - facebook.com Vai su Facebook

S.LAZZARO DI S. (BO) – Guida ubriaco e provoca un tamponamento a catena: 30enne denunciato - L’uomo rischia l’arresto e un’ammenda fino a 12mila euro. Da renonews.it

Ubriaco, provocò incidente - I Carabinieri della Stazione di Romanengo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 49 anni che il pomeriggio del 5 ottobre scorso, alla guida di ... Scrive cremonaoggi.it

Macerata, guida ubriaco e provoca un incidente. Dopo l’etilometro scappa tra i campi: ore di ricerca sotto la pioggia - MACERATA Guida in stato di ebrezza, provoca un incidente con feriti e fugge per i campi: ritrovato e denunciato. Secondo corriereadriatico.it