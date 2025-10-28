GUIDA TV 28 OTTOBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI BELVE

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:45 Il Commissario Montalbano 14 R Porta a Porta Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 00:20 Belve new Il Sabato al 90° Talk Show Talk Show Rai3 21:20 23:10 Dogman 1ªTv Dottori in Corsia Film Inchieste Rete 4 21:35 00:55 È Sempre Carta Bianca Dalla Parte degli Animali R Talk Show Film Canale 5 21:45 00:10 La Notte nel Cuore 1ªTv X-Style Serie Tv Rubrica Italia 1 21:15 01:10 Le Iene Show Sono Lillo Inchieste Serie Tv La7 21:15 01:00 DiMartedì TgLa7 Talk Show Notiziario Tv8 21:35 00:55 X Factor: Live 1ªTv free X Factor: Live R Talent Talent Nove 21:30 00:00 Only Fun: Comico Show R Fratelli di Crozza R Show Satira IL 1° NOVEMBRE, LA CLASSIFICA DEI PRIMI DUE MESI DEL TOTOSHARE L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog

