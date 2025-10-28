Guerra Ucraina-Russia Zelensky | Lavoriamo con gli europei a un piano per il cessate il fuoco news in diretta

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina oggi, martedì 28 ottobre. I bombardamenti russi non si fermano, 30 petroliere della flotta fantasma russa nel Golfo di Finlandia. Commissione di inchiesta Onu sostiene che i “russi usano droni per cacciare civili ucraini”. Trump avverte Putin: "Abbiamo un sottomarino nucleare al largo della loro costa non servono missili". 🔗 Leggi su Fanpage.it

