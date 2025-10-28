Guerra Ucraina-Russia Zelensky | Lavoriamo con gli europei a un piano per il cessate il fuoco news in diretta
Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina oggi, martedì 28 ottobre. I bombardamenti russi non si fermano, 30 petroliere della flotta fantasma russa nel Golfo di Finlandia. Commissione di inchiesta Onu sostiene che i “russi usano droni per cacciare civili ucraini”. Trump avverte Putin: "Abbiamo un sottomarino nucleare al largo della loro costa non servono missili". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ucraina, Orban: presto l’Europa non avrà più soldi per la guerra - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Buon compromesso il congelamento del fronte oggi”. Di Alessandro Parente - X Vai su X
Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Lavoriamo con gli europei a un piano per il cessate il fuoco”, news in diretta - I bombardamenti russi non si fermano, intanto la Commissione di inchiesta Onu sostiene che i “russi usano droni ... fanpage.it scrive
Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Si lavora su piano pace sulla falsariga di Gaza" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Putin testa il supermissile. Secondo tg24.sky.it
Guerra Ucraina Russia, Zelensky,: "Serve sostegno Europa per 2-3 anni di lotta". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky,: 'Serve sostegno Europa per 2- tg24.sky.it scrive