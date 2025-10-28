Guerra Ucraina droni e missili balistici su Kiev Le immagini dei soccorsi – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 28 ottobre 2025 Nuovi raid e attacchi russi hanno nella notte a Kiev con la capitale ucraina che ha diramato un'allerta per contrastare gli assalti russi. un edificio non residenziale ha preso fuoco in una delle aree colpite, mentre i detriti sono caduti negli spazi aperti, danneggiando le finestre vicine. Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

