Guerra Ucraina droni e missili balistici su Kiev Le immagini dei soccorsi – Il video

Open.online | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Kiev, 28 ottobre 2025 Nuovi raid e attacchi russi hanno nella notte a Kiev con la capitale ucraina che ha diramato un'allerta per contrastare gli assalti russi. un edificio non residenziale ha preso fuoco in una delle aree colpite, mentre i detriti sono caduti negli spazi aperti, danneggiando le finestre vicine. Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

guerra ucraina droni missiliGuerra Ucraina, droni e missili balistici su Kiev. Le immagini dei soccorsi - Nuovi raid e attacchi russi hanno nella notte a Kiev con la capitale ucraina che ha diramato un'allerta per contrastare gli assalti russi. Scrive ilgiornale.it

guerra ucraina droni missiliGuerra Ucraina-Russia, news in diretta, Onu: “russi usano droni per cacciare civili ucraini”. Trump avverte Putin: “Abbiamo i sottomarini non servono i missili” - I bombardamenti russi non si fermano, intanto la Commissione di inchiesta Onu sostiene che i “russi usano droni ... Da fanpage.it

guerra ucraina droni missiliGuerra Ucraina, droni e missili balistici su Kiev. Le immagini dei soccorsi – Il video - (Agenzia Vista) Kiev, 28 ottobre 2025 Nuovi raid e attacchi russi hanno nella notte a Kiev con la capitale ucraina che ha diramato un'allerta per contrastare gli assalti russi. Riporta open.online

Cerca Video su questo argomento: Guerra Ucraina Droni Missili