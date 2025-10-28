La Commissione Pari Opportunità del Comune torna a sollevare con forza la questione della carenza di personale medico presso il Servizio Consultoriale dell’Alto Chiascio, già oggetto di una lettera aperta pubblicata lo scorso 7 maggio. Nonostante l’impegno costante della Commissione per favorire la risoluzione del problema, la situazione non ha registrato alcun miglioramento. A partire dalla fine del 2023, infatti, il servizio consultoriale, che da oltre quarant’anni tutela la salute sessuale e riproduttiva delle donne, come previsto dalla Legge 4051975, ha subito una grave penalizzazione a causa della mancanza di un medico ginecologo a tempo pieno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbio, è allarme Consultorio. Manca il medico, salute a rischio