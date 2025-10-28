Guanti e cappello così l’abito faceva un gentiluomo

Custodi della memoria, i musei. Lo saranno anche della memoria delle buone maniere, ormai in estinzione, tanto più visibilmente nell'abbigliamento. Nella visita alla Pinacoteca cantonale Giovanni Züst di RancateMendrisio, Svizzera, arrivando dopo aver viaggiato in treno accanto a un maschio turista in brachette-similmutande, si apprende infatti che un tempo almeno 9 paia di guanti al giorno (un paio per ogni occasione) identificavano il gentiluomo. Il quale anche il capo sempre coperto doveva avere in pubblico (e sui mezzi pubblici). Non rispettare tali norme escludeva dalla società. Lo illustra la mostra " Accessori di classe.

