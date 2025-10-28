GS-441524 | la svolta che salva i gatti dalla FIP in Italia ed Europa
La Peritonite Infettiva Felina (FIP) è stata a lungo una malattia senza speranza per i gatti.Con l’approvazione del. L'articolo proviene da MultiSapere. 🔗 Leggi su Multisapere.com
Leggi anche questi approfondimenti
Misericordia Di Asciano 18Ottobre 2025 Sì è svolta in tutta Italia la giornata della Rianimazione Cardio Polmonare. Volevamo ringraziare i Ragazzi che hanno messo a disposizione il loro tempo per dare informazioni su come poter salvare una Vita. Per inf - facebook.com Vai su Facebook