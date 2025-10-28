Gruppo Lombardi Avellino Basket preparazione intensa al DelMauro

Avellinotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket è tornato oggi al PalaDelMauro per una seduta unica di allenamento.Gli irpini sono scesi regolarmente in campo nella struttura di via Zoccolari, per preparare l’impegno infrasettimanale contro la Blu Basket Bergamo.Verso l’ottava giornata: tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino Basket in trasferta a Ruvo di Puglia: sfida insidiosa contro una neopromossa in cerca di riscatto - Per l'Avellino Basket, quella contro Ruvo di Puglia, sarà una gara da affrontare con attenzione e maturità; i biancoverdi dovranno sfruttare la maggiore esperienza di squadra, evitando cali di ...

Avellino Basket e Novofil S. p. A.: una partnership che continua - Il Gruppo Lombardi Avellino Basket è lieto di annunciare il rinnovo della partnership con Novofil S.

Lewis non basta, Ruvo di Puglia ferma Avellino - Al PalaFlorio di Bari il Gruppo Lombardi Avellino Basket è stato sconfitta dalla Crifo Wines Ruvo di Puglia con il punteggio di 74-

