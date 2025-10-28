Grosseto disabile investito e multato | Vittima di un incidente e devo pagare

"Sono stato vittima di un incidente e devo pagare anche una multa". Investito da un'auto mentre è sulla strada con la sedia a rotelle, viene multato dai vigili per violazione del codice stradale. Una vera beffa per Andrea Canessa, 40 anni disabile con paraplegia, che nel luglio scorso, a causa di un marciapiede inaccessibile, è stato costretto a muoversi sulla carreggiata a suo rischio e pericolo. Travolto all'incrocio da un'auto, che neppure si è fermata, è stato soccorso da un altro automobilista, che ha chiamato ambulanza e vigili urbani di Grosseto. Fratture a scapola, clavicola e bacino. Dimesso dall'ospedale, ancora oggi fatica a sollevare le braccia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Grosseto, disabile investito e multato: "Vittima di un incidente e devo pagare"

Scopri altri approfondimenti

A Grosseto un quarantenne disabile è stato investito da un’auto, mentre era sulla strada in sedia a rotelle. Dopo due mesi ha ricevuto una multa perché sarebbe dovuto passare sul marciapiede. Vincenzo Falabella, presidente FISH Ets: «La polizia municipale - facebook.com Vai su Facebook

Disabile in sedia a rotelle viene travolto da un'auto, ma la polizia multa lui: "Non era sul marciapiede" - Il caso di Andrea Canessa, un 40enne tetraplegico di Grosseto, che lo scorso luglio è stato investito da un pirata della strada. Riporta today.it

Investito in carrozzina, prende la multa perché non era sul marciapiede - A Grosseto un quarantenne disabile è stato investito da un’auto, mentre era sulla strada in sedia a rotelle. Si legge su vita.it

Grosseto, disabile in sedia a rotelle viene investito da un'auto ma la polizia multa lui: «Doveva stare sul marciapiede» - Andrea Canessa dovrà pagare 42 euro: «Non sono i soldi ma il principio: ero sulla strada perché con la carrozzina sul marciapiede non riuscivo a passare» ... Da corrierefiorentino.corriere.it