Grokipedia | la Wikipedia di Elon Musk fatta con l’Intelligenza Artificiale
Si chiama Grokipedia l’alternativa di Elon Musk alla ben più nota Wikipedia. Il miliardario americano ha annunciato la nascita della sua ultima creatura imprenditoriale su X, piattaforma social di sua proprietà. L’intenzione è di sottrarre lettori alla più nota enciclopedia online, finita sotto attacco da parte della destra americana perché considerata troppo sbilanciata a sinistra. A differenza di Wikipedia, i contenuti della nuova enciclopedia di Musk saranno generati interamente da Grok, l’assistente di intelligenza artificiale generativa. October 28, 2025 Un milione di pagine attive. La versione attualmente disponibile di Grokipedia è stata numerata «0. 🔗 Leggi su Open.online
