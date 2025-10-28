Il battesimo online era previsto per la giornata di ieri, lunedì 27 ottobre, e in effetti le tempistiche annunciate da Elon Musk sono state rispettate: ciò nonostante, pochi minuti dopo il suo lancio, Grokipedia è stata vittima di un crash. L'enciclopedia online, nata con l'obiettivo di creare per la prima volta una concorrente credibile per Wikipedia, ospita al momento all'incirca 885mila articoli, una cifra sbalorditiva se pensiamo che si tratta di un debutto, ma ovviamente ancora lontana dalla sua rivale nata nel 2001, la quale in lingua inglese si trova oggi a quota 7 milioni. Il patron di Tesla ha sempre definito la sua creazione come uno strumento "alternativo e indipendente" finalizzato a "ripulire le informazioni della propaganda" che infesta invece Wikipedia, etichettata in più di un'occasione come "woke" e criticata per aver preso in più di una circostanza spunto da fonti faziose come il New York Times e la National Public Radio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Grokipedia, crash in poche ore: cosa è successo all'enciclopedia online di Musk