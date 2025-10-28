Greco e Petrone | Progetto Mangia Vetro | plauso unanime in Commissione
Tempo di lettura: < 1 minuto “Abbiamo presentato stamane, in una sessione congiunta delle commissioni Ambiente e Attività produttive il progetto Mangia Vetro che si inserisce nel bando ‘Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani'”, lo spiegano in una nota i presidenti Alboino Greco (Attività produttive) e Luisa Petrone (Ambiente). “Il progetto elaborato consentirà di ridurre i costi di raccolta, trasporto e stoccaggio, migliorare l’economia circolare, consentire flessibilità d’applicazione in occasione di eventi pubblici, per gli esercizi commerciali e le comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
