Greco e Petrone | Progetto Mangia Vetro | plauso unanime in Commissione

Presentato in Commissione il progetto “Mangia Vetro”: 41 nuove macchine per ridurre i costi di raccolta e favorire l’economia circolare. “Abbiamo presentato stamane, in una sessione congiunta delle commissioni Ambiente e Attività produttive il progetto Mangia Vetro che si inserisce nel bando ‘Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani’ “, lo spiegano in una nota i presidenti Alboino Greco (Attività produttive) e Luisa Petrone (Ambiente). “Il progetto elaborato consentirà di ridurre i costi di raccolta, trasporto e stoccaggio, migliorare l’economia circolare, consentire flessibilità d’applicazione in occasione di eventi pubblici, per gli esercizi commerciali e le comunità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it