Grave lutto nel mondo della cultura | addio al leggendario fotografo Mimmo Jodice

Grave lutto nel mondo della cultura italiana. Si è spento all'età di 91 anni Mimmo Jodice, leggendario fotografo. Napoletano del rione Sanità, negli anni '60 arrivano per lui le prime esposizioni e alcune prestigiose collaborazioni come quelle con Andy Warhol, Sol LeWitt, Michelangelo Pistoletto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

