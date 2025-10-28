Grave incidente stradale per Josep Martinez | morto un uomo di 81 anni

Una tragedia ha scosso il mondo Inter. Nella mattinata di martedì, un uomo di 81 anni è deceduto a Fenegrò, in provincia di Como, dopo essere stato investito da un’auto guidata da Josep Martinez, secondo portiere nerazzurro. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 in via Bergamo, e nonostante i tempestivi soccorsi, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava percorrendo la strada su una carrozzina elettrica, quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe sbandato improvvisamente proprio mentre sopraggiungeva l’auto guidata dal 27enne spagnolo dell’Inter. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it