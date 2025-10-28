Grandi autori Carofiglio & Co alla Feltrinelli

Arezzo, 28 ottobre 2025 –  Nuova stagione per il ciclo di incontri «Temi del nostro tempo», organizzato dalla Libreria Feltrinelli con il Comune, la Fondazione Guido d’Arezzo e le Acli. Il 5 novembre alle 21 all’Auditorium del Centro Affari si svolgerà il primo incontro con Gianrico Carofiglio per la sua lezione «Con parole precise, manuale di autodifesa civile». Carofiglio incontrerà anche delle rappresentanze delle Scuole cittadine la mattina del 6 novembre in un incontro a loro riservato. Le parole possano essere usate tanto per informare correttamente quanto per ingannare. Ogni giorno siamo sottoposti a cattivi esempi di uso delle parole: in politica, nel giornalismo, nella comunicazione pubblica, anche in letteratura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

