Grande successo per l’apertura della Terza Stagione Teatrale di Arce
. Venerdì 24 ottobre, nella Sala Teatro del Comune, è andato in scena “L’Avaro”, adattamento e regia di Maurizio Bufacchi, portato sul palco con grande energia dalla compagnia I Buffattori. L’opera di Bufacchi trae ispirazione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
