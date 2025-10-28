Grande Fratello | urla e accuse tra Valentina e Domenico poi il bacio che fa infuriare Simona Ventura VIDEO

Triangolo infuocato al Grande Fratello tra Valentina Piscopo, Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi. Serata di tensione altissima al Grande Fratello, dove un confronto annunciato si è trasformato in un vero scontro emotivo, culminato in un gesto che ha fatto esplodere polemiche fuori e dentro la Casa. Protagonisti della vicenda sono Valentina Piscopo, Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi, al centro del triangolo più discusso di questa edizione. Tutto è iniziato quando nel corso della puntata del 27 ottobre è stata mostrata una clip che ripercorreva i momenti di complicità crescente tra Domenico e Benedetta, un rapporto che lui ha sempre definito “una semplice amicizia”, ma che per molti, soprattutto per la compagna Valentina, è andato oltre i limiti del rispetto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

