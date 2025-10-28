Grande Fratello sondaggio televoto | Donatella Jonas e Rana

Nuovo televoto e così nuovo sondaggio del Grande Fratello 2025. Si è aperta un’altra sfida per i concorrenti di questa edizione, che poco appassiona il pubblico di Canale 5. Allo stesso tempo, i telespettatori si impegnano in queste sfide per salvare i loro gieffini preferiti. Questa volta, al televoto sono finiti: Donatella Mercoledisanto, Francesco Rana e Jonas Pepe. Chi rischia di essere il meno votato e chi invece non dovrebbe avere problemi a salvarsi? Qui di seguito abbiamo aperto il nostro sondaggio per capire cosa sta accadendo con i voti che stanno arrivando alla produzione, esprimere il proprio e comprendere le preferenze degli altri telespettatori. 🔗 Leggi su Latuafonte.com