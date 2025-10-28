Grande Fratello sondaggio televoto | Donatella Jonas e Rana
Nuovo televoto e così nuovo sondaggio del Grande Fratello 2025. Si è aperta un’altra sfida per i concorrenti di questa edizione, che poco appassiona il pubblico di Canale 5. Allo stesso tempo, i telespettatori si impegnano in queste sfide per salvare i loro gieffini preferiti. Questa volta, al televoto sono finiti: Donatella Mercoledisanto, Francesco Rana e Jonas Pepe. Chi rischia di essere il meno votato e chi invece non dovrebbe avere problemi a salvarsi? Qui di seguito abbiamo aperto il nostro sondaggio per capire cosa sta accadendo con i voti che stanno arrivando alla produzione, esprimere il proprio e comprendere le preferenze degli altri telespettatori. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
Approfondisci con queste news
I giorni nella Casa passano e la frattura tra Jonas e Omer sembra sempre più profonda... $GrandeFratello - X Vai su X
Grande Fratello. . Questo abbraccio tra Donatella e mamma Mimma #GrandeFratello Vai su Facebook
Nuovi sfoghi nella Casa, la vigilia della diretta del GF si accende: Benedetta rischia l’eliminazione, Rasha vola nei sondaggi e Francesco finisce al centro di nuove tensioni. - Nuovi sfoghi nella Casa, la vigilia della diretta del GF si accende: Benedetta rischia l’eliminazione, Rasha vola nei sondaggi e Francesco finisce al centro di nuove tensioni. Come scrive libero.it
Sondaggi Grande Fratello televoto 27 ottobre: Matteo rischia di uscire dalla casa - Grande Fratello, sondaggio del 27 ottobre: chi rischia di uscire dalla Casa? Scrive tuttosulgossip.it
Sondaggi Grande Fratello del 27 ottobre, il nome del nuovo eliminato - Cosa dicono i sondaggi del Grande Fratello del 27 ottobre con il nuovo televoto eliminatorio. Riporta dilei.it