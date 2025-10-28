Grande Fratello Simona Ventura zoppica e Cristina Plevani si lamenta

Roma, 28 ottobre 2025 - Il Grande Fratello recupera lo 0,6% di share, ma rimane con una media di un milione 800mila spettatori nella serata di lunedì 27 ottobre. E chiaramente la terza stagione di ‘Blanca’, fiction di Raiuno del lunedì sera, sbanca di nuovo gli ascolti. Il reality show di Canale 5 non va, inutile nasconderlo. Non va neppure con l’aggiunta di Sonia Bruganell i fra gli opinionisti, non va neppure con l’invenzione della storia d’amore fra Rasha e Omer, non va neppure col tentativo di far litigare di nuovo lo stesso Omer con Jonas. Non va neanche nonostante la decisione di piazzare in avvio di puntata il confronto a tre fra Valentina, Domenico e Benedetta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Grande Fratello, Simona Ventura zoppica e Cristina Plevani si lamenta

