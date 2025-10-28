grande fratello raddoppia come cambia la programmazione del reality di canale 5

Gli ascolti non stanno premiando l’edizione in corso del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, ma viene raddoppiata ugualmente la programmazione. Ad annunciarlo è stata la conduttrice al Festival dello Spettacolo: oltre alla puntata del lunedì, quindi, il GF torna in onda al giovedì. Nulla di diverso rispetto a quanto accaduto finora con il GF Vip condotto da Alfonso Signorini. Il Grande Fratello raddoppia al lunedì e al giovedì. Il Grande Fratello rimane un punto di riferimento per Mediaset, nonostante tutto. Negli ultimi anni il format storico che va in onda su Canale5 dalla prima puntata ha avuto non pochi problemi, soprattutto legati allo share. 🔗 Leggi su Dilei.it

