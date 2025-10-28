Grande Fratello quando andrà in onda la finale? Emerge una data

Grande Fratello, quando terminerà il reality show? Emerge una primissima data. Il Grande Fratello torna in grande stile nel 2025 sotto la conduzione di Simona Ventura, segnando un ritorno alle origini del celebre reality show. Dopo alcune stagioni in cui il programma ha sperimentato format diversi e durate più lunghe, questa edizione punta a essere più snella e concentrata. Leggi anche Al Grande Fratello c’è una porta segreta? Spunta un retroscena La diciannovesima edizione è partita il 29 settembre 2025 e, secondo le informazioni raccolte, si prevede che terminerà intorno al 19 dicembre 2025. 🔗 Leggi su 361magazine.com

