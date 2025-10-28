Grande Fratello Omer contro Jonas | la lite infiamma la Casa e Grazia interviene così è troppo
La convivenza nella Casa diventa esplosiva: tra gelosie, provocazioni e accuse di razzismo, il confronto tra i due concorrenti divide anche il pubblico. La puntata del 27 ottobre del Grande Fratello è stata segnata da tensioni e polemiche. Dopo il confronto tra Domenico e la sua compagna Valentina, entrata nella Casa per chiedergli di prendere le distanze da Benedetta, l'atmosfera si è ulteriormente surriscaldata con un nuovo duro scontro tra Omer e Jonas, i due concorrenti considerati i presunti "leader" di una Casa in cui la personalità sembra scarseggiare. Simona Ventura interviene per smuovere le acque Durante la diretta, Simona Ventura ha cercato di ravvivare la situazione coinvolgendo anche Rasha Younes, la concorrente che sembra piacere a entrambi i coinquilini.
