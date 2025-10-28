Grande Fratello NIP il meglio e il peggio della puntata del 27 ottobre

Grande Fratello NIP, puntata di lunedì 27 ottobre: il meglio e il peggio. Nuovi confronti ed il ritorno di Donatella. La nuova puntata del Grande Fratello è stata una delle più discusse di questa edizione. Tra confronti infuocati, lacrime, sorprese e qualche momento “troppo televisivo”, il reality condotto da Simona Ventura ha cercato di risollevare l’attenzione del pubblico. Ma non tutto ha funzionato. Leggi anche  Grande Fratello: Rasha e Omer sta nascendo un legame? I parere dei concorrenti Il meglio Il confronto tra Valentina, Domenico e Benedetta Il momento più atteso e commentato della serata è stato il faccia a faccia tra Valentina Piscopo, compagna di Domenico D’Alterio, e Benedetta Stocchi, la coinquilina con cui il concorrente ha instaurato un rapporto molto stretto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

