Grande Fratello Mirko Brunetti confessa | Rifarei tutto ma oggi ho chiuso con la tv

L'ex discusso gieffino Mirko Brunetti racconta come è cambiata la sua vita dopo aver partecipato a due programmi di successo come Temptation Island e il Grande Fratello.

Scintille tra Anita e Francesco: "Non sarà più come prima" #GrandeFratello

Grande Fratello. . Le Nomination ieri sono state #GrandeFratello

Grande Fratello, Mirko Brunetti: "Con la tv ho chiuso, non voglio sembrare presuntuoso ma…" - Mirko Brunetti, dopo la sua esperienza all'interno dei reality show più discussi e famosi in Italia, ha deciso di voltare completamente ...

Mirko Brunetti ha chiuso con la Tv - Mirko Brunetti, dopo Temptation Island e Grande Fratello, dichiara di aver chiuso con la tv e che si è trasferito per questo ...

Mirko Brunetti, dal falò di confronto di Temptation Island al set: ora vive a Londra e studia recitazione - Sono lontani i tempi della sua storia on/off con Perla Vatiero: oggi Mirko si divide tra la sua nuova passione per la recitazione e il sogno di trasformarlo in un lavoro ...