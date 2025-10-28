Grande Fratello | Matteo Azzali eliminato tre in nomination in arrivo una novità clamorosa
L'ex pugile saluta i compagni con grande emozione dopo essere risultato il meno votato. Intanto nascono nuove tensioni tra i concorrenti e arriva una notizia inattesa. La quinta puntata del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura e andata in onda lunedì 27 ottobre su Canale 5, ha sancito l'eliminazione di Matteo Azzali. L'ex pugile, primo concorrente ufficiale di questa edizione, è risultato il meno votato nel televoto aperto al termine del nuovo appuntamento. Chi è stato eliminato nella puntata del 27 ottobre Matteo Azzali, 47 anni, dopo un grave incidente aveva abbandonato la carriera sul ring per dedicarsi ad aiutare ragazzi meno fortunati attraverso lo sport. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
