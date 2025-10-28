Grande Fratello Matteo Azzali è stato eliminato | tre concorrenti in nomination

Matteo Azzali è stato eliminato nella puntata del 27 ottobre del Grande Fratello. Ha perso al televoto flash contro Rasha e Benedetta. Al televoto tre concorrenti: Donatella Merrcoledisanto, Jonas e Francesco Rana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

