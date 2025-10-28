Grande Fratello la scena choc in diretta tv Simona Ventura furiosa pubblico sconvolto | cosa è successo

Thesocialpost.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione e imbarazzo nella puntata del  Grande Fratello  andata in onda il  27 ottobre, quando  Domenico D’Alterio  ha avuto un acceso confronto con la compagna  Valentina Piscopo. Il concorrente, al centro delle polemiche per la sua vicinanza con  Benedetta Stocchi, ha tentato di chiarire i suoi sentimenti in diretta, ma la situazione è presto degenerata. Davanti alle telecamere, Domenico ha spiegato che tra lui e Benedetta c’è soltanto un rapporto di amicizia e ha negato qualsiasi tradimento prima del reality: “Non c’è stato nulla tra me e lei, è tutto travasato. cioè travisato”, ha detto, scatenando l’ironia del web per l’errore grammaticale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

