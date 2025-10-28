Grande Fratello la scena choc in diretta tv Simona Ventura furiosa pubblico sconvolto | cosa è successo
Tensione e imbarazzo nella puntata del Grande Fratello andata in onda il 27 ottobre, quando Domenico D’Alterio ha avuto un acceso confronto con la compagna Valentina Piscopo. Il concorrente, al centro delle polemiche per la sua vicinanza con Benedetta Stocchi, ha tentato di chiarire i suoi sentimenti in diretta, ma la situazione è presto degenerata. Davanti alle telecamere, Domenico ha spiegato che tra lui e Benedetta c’è soltanto un rapporto di amicizia e ha negato qualsiasi tradimento prima del reality: “Non c’è stato nulla tra me e lei, è tutto travasato. cioè travisato”, ha detto, scatenando l’ironia del web per l’errore grammaticale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
