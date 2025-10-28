Grande Fratello la barese Donatella Mercoledisanto abbraccia la madre | Orgogliosa di lei

L'incontro con la madre e il racconto del passato difficile. Momenti emozionanti, ieri sera nella casa del Grande Fratello, per la barese Donatella Mercoledisanto. Nel reality show di Canale 5, la concorrente ha avuto un tenero confronto con la mamma Mimma.“Sono orgogliosa di lei, è una donna. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dal confronto tra Domenico e la compagna alla storia di Donatella: rivivi le emozioni della quinta puntata di #GrandeFratello su Mediaset Infinity! - X Vai su X

Al Grande Fratello, Donatella rivive il suo difficile passato prima di ricevere la sorpresa della madre - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, Donatella racconta la sua infanzia difficile: "Mio padre è stato in carcere". Poi riabbraccia la madre Mimma - Nel corso della puntata del Grande Fratello, Donatella ha ricevuto la visita inaspettata della madre Serata ricca di emozioni nella Casa del Grande Fratello, dove le lacrime di Donatella hanno toccato ... today.it scrive

Grande Fratello: Chi è Donatella Mercoledisanto? Età, Padre, Marito. Tutto sulla concorrente del Reality di Canale5 - Una delle concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello si chiama Donatella Mercoledisanto, una simpatica barese con un passato difficile. Scrive msn.com

Grande Fratello, la barese Donatella Mercoledisanto lascia momentaneamente il programma: «Ecco perché» - Nuovo colpo di scena al Grande Fratello 2025: Donatella Mercoledisanto ha lasciato temporaneamente la Casa per motivi personali, come comunicato dal profilo ufficiale del reality. Da lagazzettadelmezzogiorno.it