Grande Fratello Jonas sbotta contro tutti | l’accaduto

Grande Fratello, Jonas contro tutti: lo sfogo infuocato da Omer a Giulia, cos’è accaduto. La tensione nella Casa del Grande Fratello ha raggiunto il punto di rottura. Protagonista assoluto della settimana è Jonas, che dopo giorni di malumori, incomprensioni e discussioni sempre più accese, è esploso in un vero e proprio scontro frontale con quasi tutti gli altri concorrenti. Leggi anche TEDUA è tornato e si prende San Siro. L’annuncio Jonas é finito in Nomination ed ha sbottato: “Questa settimana li faccio sentire tutti talmente piccoli che mi alzeranno le mani”. Poi sfogandosi con Simone ha aggiunto: “A me non me ne frega niente se esco o non esco, io dò il ben servito a chi se lo merita questa settimana. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Grande Fratello, Jonas sbotta contro tutti: l’accaduto

Argomenti simili trattati di recente

Scintille tra Anita e Francesco: “Non sarà più come prima” #GrandeFratello Guarda il video completo: - X Vai su X

Grande Fratello. . Le Nomination ieri sono state #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, riassunto 27 ottobre: chi è stato eliminato, Ventura ‘asfalta’ Domenico, nomination, 'faida' Omer-Jonas - Tutti i momenti salienti della diretta Grande Fratello del 27 ottobre 2025 del reality show condotto da Simona Ventura: eliminato Matteo, scontro furioso tra Omer e Jonas. Secondo libero.it

Grande Fratello, Jonas sbotta in diretta contro Grazia e Simona Ventura lo bacchetta: "Modera le parole" - Nel corso della puntata del Grande Fratello, Simona Ventura ha rimproverato in diretta Jonas: ecco cosa è accaduto ... Lo riporta today.it

Opinionisti tagliati al Grande Fratello 2025? Cristina Plevani sbotta/ “Avevo tre interventi in scaletta ma…” - Cristina Plevani si sfoga su Instagram dopo l'ultima diretta del Grande Fratello 2025 e spiega perché i suoi interventi in studio sono stati tagliati ... Si legge su ilsussidiario.net