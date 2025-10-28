Grande Fratello il mistero della busta rossa | caos in diretta spettatori a bocca aperta

La quinta puntata del Grande Fratello 2025 è stata una delle più accese della stagione. Al centro della scena ancora una volta Domenico D'Alterio e Benedetta, la cui complicità continua a far discutere. Nonostante i due ribadiscano di essere soltanto amici, molti spettatori e opinionisti vedono in loro un'intesa che va oltre la semplice amicizia. Durante la diretta, Simona Ventura ha finalmente svelato il mistero della busta rossa, un elemento che per giorni aveva incuriosito il pubblico. All'interno c'era un messaggio indirizzato a Benedetta da Valentina, la compagna di Domenico, che si è presentata fuori dalla porta rossa per un nuovo confronto con lui.

