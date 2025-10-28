Grande Fratello Cristina Plevani infastidita | cosa emerge dal suo sfogo
Grande Fratello, Cristina Plevani infastidita? Ecco le sue parole. La quiete nello studio del Grande Fratello dura poco. Dopo un inizio di stagione tutto sommato equilibrato, l’arrivo di Sonia Bruganelli ha scompaginato i ruoli e, a quanto pare, anche gli umori? Cristina Plevani, vincitrice del Grande Fratello nel lontano 2000 é tornata in studio con grande entusiasmo accanto ad Ascanio e Floriana. La sua presenza rappresentava un ponte tra il reality “puro” delle origini e il nuovo corso, più spettacolare e televisivo. Da due serate invece è approdata Sonia Bruganelli come ospite in studio, chiamata per dare più ritmo ai dibattiti e più pepe ai commenti. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Leggi anche questi approfondimenti
Rasha racconta ciò che prova per Omer ? #GrandeFratello - X Vai su X
Grande Fratello. . Domenico a Jonas: “Sei troppo arrogante” #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Scintille-tra-Domenico-e-Jonas - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, Simona Ventura zoppica e Cristina Plevani si lamenta - Gli ascolti tv parlano del 15% di share e un milione 864mila telespettatori di media nella serata di lunedì 27 ottobre ... Scrive msn.com
Opinionisti tagliati al Grande Fratello 2025? Cristina Plevani sbotta/ “Avevo tre interventi in scaletta ma…” - Cristina Plevani si sfoga su Instagram dopo l'ultima diretta del Grande Fratello 2025 e spiega perché i suoi interventi in studio sono stati tagliati ... Come scrive ilsussidiario.net
Cristina Plevani e i retroscena sugli interventi degli opinionisti del Grande Fratello - Cristina Plevani spiega i retroscena che riguardano i tre opinionisti del Grande Fratello di cui sul web si stanno lamentando tutti ... ilvicolodellenews.it scrive