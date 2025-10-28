Grande Fratello Cristina Plevani infastidita | cosa emerge dal suo sfogo

Grande Fratello, Cristina Plevani infastidita? Ecco le sue parole. La quiete nello studio del Grande Fratello dura poco. Dopo un inizio di stagione tutto sommato equilibrato, l’arrivo di Sonia Bruganelli ha scompaginato i ruoli e, a quanto pare, anche gli umori? Cristina Plevani, vincitrice del Grande Fratello nel lontano 2000 é tornata in studio con grande entusiasmo accanto ad Ascanio e Floriana. La sua presenza rappresentava un ponte tra il reality “puro” delle origini e il nuovo corso, più spettacolare e televisivo. Da due serate invece è approdata Sonia Bruganelli come ospite in studio, chiamata per dare più ritmo ai dibattiti e più pepe ai commenti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

