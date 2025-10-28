Grande Fratello 27 ottobre | nominati eliminato e polemiche Il bacio tossico di Domenico a Valentina

Roma, 27 ottobre 2025 – Polemiche, un eliminato e nuove nomination nella puntata di lunedì 27 ottobre del Grande Fratello. E’ successo un po’ di tutto nel reality show condotto da Simona Ventura, con i panelisti Ascanio Pacelli, Cristina Plevani, Floriana Secondi e l’opinionista, confermata dopo la puntata di lunedì scorso, Sonia Bruganelli. La prossima puntata del Grande Fratello andrà in onda giovedì 30 ottobre in Prima serata su Canale 5. Da questa settimana, infatti, cominciano i doppi appuntamenti settimanali per il reality show. La piazzata di Valentina a Benedetta. Il confronto fra Valentina e Domenico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Grande Fratello 27 ottobre: nominati, eliminato e polemiche. Il bacio tossico di Domenico a Valentina

Leggi anche questi approfondimenti

I giorni nella Casa passano e la frattura tra Jonas e Omer sembra sempre più profonda... $GrandeFratello - X Vai su X

Grande Fratello. . Questo abbraccio tra Donatella e mamma Mimma #GrandeFratello Vai su Facebook

Grande Fratello 27 ottobre: nominati, eliminato e polemiche. Il bacio tossico di Domenico a Valentina - Da questa settimana il reality show di Canale 5 raddoppia il proprio appuntamento settimanale: la prossima puntata va in onda giovedì 30 ottobre ... Scrive quotidiano.net

Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 27 ottobre - Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 27 ottobre. Segnala tpi.it

Grande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 27 ottobre. Nomination, eliminati e sondaggi - Torna il Grande Fratello 2025 con una nuova diretta: chi sarà eliminato questa sera tra Rasha, Benedetta e Matteo? Segnala superguidatv.it