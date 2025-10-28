Grande Fratello 2025 tenta il rilancio | le pagelle della quinta puntata

La quinta puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura tenta di risollevare le proprie sorti non solo con un doppio appuntamento il lunedì e il giovedì, ma virando verso Temptation Island mancando però dell’ ironia tipica del programma con Filippo Bisciglia: il confronto tra Valentina, Benedetta e Domenico è più adatto al falò sulla spiaggia che alla stanza rossa della Casa. Momento toccante invece per Donatella che ha potuto riabbracciare la mamma. Non è poi una sorpresa l’eliminazione di Matteo con il 29,96% di preferenze contro Rasha (37,06%) e Benedetta (32,98%), mentre in nomination sono finiti Donatella, Jonas e Francesco. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Grande Fratello 2025 tenta il rilancio: le pagelle della quinta puntata

