Grande Fratello 2025 televoto Matteo Azzali eliminato | percentuali
AGGIORNAMENTO: Matteo Azzali è stato eliminato con il 29.96% (Rasha 37.06%, Benedetta 32.98%). Dopo il televoto della quarta puntata del Grande Fratello 2025, Simona Ventura ha aperto un’altra sfida tra Matteo Azzali, Benedetta Stocchi e Rasha Younes. Il meno votato tra questi gieffini dovrà lasciare la Casa nel corso dell’appuntamento che andrà in onda lunedì 27 ottobre 2025. Abbiamo aperto un sondaggio per scoprire il volere del pubblico. Qui di seguito è possibile esprimere il proprio voto, svelando chi state salvando. Non solo, è anche possibile tenere sotto controllo la situazione, scoprendo cosa stanno facendo gli altri telespettatori, in base alle percentuali registrate ogni giorno. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
