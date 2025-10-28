Grande Fratello 2025 scontro tra Valentina e Domenico nella casa | lui lascia la casa? | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello 2025 momenti di alta tensione tra Domenico e la compagna Valentina. La donna è tornata nuovamente delusa dal comportamento del compagno che è sempre più vicino a Benedetta. Grande Fratello 2025, momenti di tensione tra Valentina e Benedetta per Domenico. Durante la diretta del 27 ottobre 2025 del Grande Fratello, Valentina e Domenico sono stati nuovamente protagonisti di un confronto – scontro. La donna è tornata nella casa per incontrare il compagno Domenico stanca dell’avvicinamento con la concorrente Benedetta. Una busta rossa recapitata a Benedetta porta alla luce una scottante verità: Valentina è molto delusa dal suo comportamento e ha chiesto di incontrarla. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, scontro tra Valentina e Domenico nella casa: lui lascia la casa? | Video Mediaset

Approfondisci con queste news

Grande Fratello. . Questo abbraccio tra Donatella e mamma Mimma #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

Quando sei stato TRAVASATO $GrandeFratello - X Vai su X

Scontro tra Domenico e Valentina al Grande Fratello: lui tenta di baciarla e scoppia il caso/ “È violenza” - " lui tenta di baciarla e scoppia il caso: "È violenza" ... Segnala ilsussidiario.net

Grande Fratello, il mistero della busta rossa: caos in diretta per Domenico e Benedetta - Durante la quinta puntata del Grande Fratello 2025 Simona Ventura ha svelato cosa contiene la misteriosa busta rossa e perché riguarda il rapporto tra Domenico e Benedetta ... corrieredellosport.it scrive

Grande Fratello 2025, Omer Elomari e Jonas Pepe ai ferri corti: le critiche di Domenico | Video Mediaset - Nuovo scontro tra Omer Elomari e Jonas Pepe al Grande Fratello 2025: l'intervento di Domenico. Riporta superguidatv.it