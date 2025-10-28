Grande Fratello 2025 pagelle quinta puntata | Jonas Pepe solo a Sonia Bruganelli può piacere 5 Elomari 8 Grazia Vs Francesco 9 e…

Domenico (3) Partiamo da Domenico. In generale, mi fanno sorridere (e un po’ ridere) quando i concorrenti affermano con orgoglio e supponenza che “la gente fuori parlerà di noi dalla mattina alla sera”. Se guardassero gli ascolti Auditel, probabilmente uscirebbero loro stessi dalla Casa. Per non parlare di un altro dato che oggi conta nei reality: il numero di follower su Instagram. Il “più forte” — almeno nella testa di pochi — ovvero Jonas Pepe, non arriva nemmeno a 9mila seguaci. Forse, se avesse fatto un TikTok recitando L’Infinito, ne avrebbe guadagnati di più. Tornando a Domenico, il suo epilogo è stato uno dei più tristi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Grande Fratello 2025 pagelle quinta puntata: Jonas Pepe solo a Sonia Bruganelli può piacere (5), Elomari (8), Grazia Vs Francesco (9) e…

