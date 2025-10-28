Grande Fratello 2025 pagelle quinta puntata | Domenico travasato 2 Simona Ventura indomita 8

Simona Ventura prova a fare il miracolo con il Grande Fratello 2025, ma neppure la versione discount di Temptation Island con Domenico e Valentina riesce a smuovere gli ascolti. E Mediaset che fa, lascia? No, raddoppia! Le nostre pagelle di lunedì 27 ottobre L'avete sentito quell'odore di Temptation Island? Non sapendo più a che santo votarsi per rialzare gli ascolti, il Grande Fratello chiede aiuto direttamente alla "nostra signora di Mediaset", Maria De Filippi. Arrivato alla quinta puntata, il reality confeziona un segmento ad alto tasso di corna, strilli in prima serata e motivazioni traballanti da una parte e dall'altra, ma nemmeno questo basta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello 2025, pagelle quinta puntata: Domenico "travasato" (2), Simona Ventura indomita (8)

