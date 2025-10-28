Grande Fratello 2025 Omer e Rasha sempre più complici | è nato un amore? | Video Mediaset

Al Grande Fratello 2025 è nata una complicità speciale nel corso di questo mese all’interno della casa tra Rasha Younes e Omer Elomari. Come stanno le cose? Grande Fratello 2025, Omer e Rasha: è nata una coppia nella casa?. Nella casa del Grande Fratello 2025 è scattata una particolare complicità tra Rasha Younes e Omer Elomari. I due nel corso delle settimana si sono sempre più avvicinati, ma non c’è stato ancora nessun bacio. Come mai? Dallo studio gli opinionisti cercano di capire cosa frena la bella concorrente di origini palestinesi. “Non sono altezzosa, sono la persona più umile del mondo, ma ho un pò di freni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, Omer e Rasha sempre più complici: è nato un amore? | Video Mediaset

