Nella casa del Grande Fratello 2025, Omer e Jonas sono sempre di più in lotta per conquistare la leadership nella casa dividendo i concorrenti. Omer e Jonas ai ferri corti nella casa del Grande Fratello 2025. Prosegue lo scontro tra Omer e Jonas nella casa del Grande Fratello 2025. Tra i due non scorre buon sangue al punto che durante la settimana Jonas è arrivato a stuzzicare Omer parlando della sua conoscenza con Rasha. “ Lui dice solo caz*ate, è solo invidia ” – commenta Omer, mentre Jonas replica “ hai paura di dire che ti piace una ragazza. Non ho bisogno di giustificarmi con te, sei l’ultima persona ”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, Omer e Jonas in lotta per leadership nella casa? | Video Mediaset

